Два сибирячка обчистили квартиру приятельницы, пока та спала. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Искитиме в полицию обратилась девушка и заявила, что ее дом ограбили. У нее забрали стиральную машинку, телефон, машинку для стрижки волос. Ущерб составил около 44 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

– Сотрудники полиции установили одного из подозреваемых, 31-летнего знакомого потерпевшей. Он ранее был судим за кражу, грабеж и т.д. Оказалось, что вместе с потерпевшей он был в гостях у знакомого. Когда женщина уснула, сообщники украли у нее ключи от дома и проникли в него. Оттуда похитили имущество. После чего избавились от ключей, – уточнили в пресс-службе полиции.

По факту случившегося в полиции возбудили дело за кражу с проникновением в жилище. Подельника 31-летнего сибиряка ищут.

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