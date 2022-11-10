ВТБ обеспечил переход более половины своих технологий на полную импортонезависимость

Фото: Пресс-служба ВТБ

Об этом стало известно в ходе форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2022.

Для обеспечения технологического суверенитета банка и независимости от зарубежных вендоров банк создал и развивает собственные внутренние центры компетенций.

Сейчас в ВТБ используются 752 системы, построенные на технологическом стеке из 180 технологий, 77 из которых импортонезависимы, для 82 найдены отечественные аналоги, по оставшимся 21 идет поиск. Кроме того, 63% технологий отраслевого банковского ПО уже являются импортозамещенными, по 33% определены отечественные аналоги и запущены проекты миграции, для 5% технологий продолжается поиск замены.

- Внедрять собственные разработки, а также приобретать интересные российские решения на технологическом рынке мы начали несколько лет назад. Импортозамещение уже затронуло абсолютно все программы и ИТ-инструменты, с которыми взаимодействует любой сотрудник нашего банка. Сегодня технологический суверенитет наших систем составляет уже около 60%. По нашим оценкам, экономический эффект перехода на импортонезависимые решения составит не менее 30 млрд рублей, - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

В ВТБ также подчеркнули, что все клиентские данные хранятся на территории России и надежно защищены решениями, разработанными внутри банка.

- Дальнейшая стратегия ВТБ в части технологий нацелена на опережение рыночных трендов. Мы стремимся к тому, чтобы: 90% наших ИТ-систем были свободны от санкционных рисков, доля вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий к концу 2023 года достигала 82%, а 100% ключевых компонент критической инфраструктуры были на отечественных решениях, - сообщил Вадим Кулик.

Банк завершил первый этап внутрибанковского перехода на использование российского офисного ПО МойОфис. Отечественные цифровые продукты уже установлены на рабочих местах всех сотрудников ВТБ.