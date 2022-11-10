Пользователи «Одноклассников» смогут поучаствовать в интерактивном квизе и узнать значения необычных слов

Ко дню рождения русского писателя Владимира Даля «Одноклассники» придумали интересную практику. Фото: ОК
Ко дню рождения русского писателя Владимира Даля «Одноклассники» придумали интересную практику. Платформа запустила интерактивный квиз, благодаря которому можно узнать значения необычных слов.
В четверг, 10 ноября, исполнился 221 год со дня рождения создателя «Толкового словаря живого великорусского языка». Пройти мимо этой даты разработчики социальной сети не смогли.
Суть заключается в том, что в капчу − специальный защитный код, всплывающий при подозрительной активности в соцсети, добавили слова разных регионов из словаря Даля. Например, там можно встретить слово «кухлянка» − это верхняя одежда из оленьих шкур.
Принять участие в квизе и проверить свои знания можно в официальной группе «Культура в ОК».
− Пользователи смогут расширить свои знания и познакомиться с необычными словами, которые можно встретить только в определенных регионах, − рассказали в пресс-службе «Одноклассников».
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