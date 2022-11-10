Под Новосибирском приставы заставили горе-отца выплатить 9-летнему сыну полумиллионный долг. Фото: Артем КИЛЬКИН

38-летний житель Искитима не платил алименты 9-летнему сыну. При этом, как известно, участвовал в его воспитании. Вероятно, речь об общении с ребенком. Но вот то, что на мальчика нужны деньги, горе-отец не осознавал. Да и экс-супругу, судя по всему, все устраивало. Однако судебные приставы все же призвали злостного неплательщика к совести.

Приставы искали должника по месту жительства, которое указала бывшая супруга. Она сообщила, что тот якобы проживает в аварийном общежитии. Но на месте выяснили, что алиментщик переехал в Индустриальный район города. Приставы не знали, в какой квартире живет горе-отец. Им пришлось показывать его фото другим жильцам, участковому, старшей по дому. В итоге жильцы узнали алиментщика.

– Приставы позвонили в дверь. Мужчина удивился нежданным гостям. Имущество мужчины арестовали. Всю работу видели соседи должника, – уточнили в УФССП по НСО.

Видимо, безответственному отцу стало стыдно. Уже через полчаса он явился в отделение и перевел на счет ребенка 489 тысяч рублей. Теперь платить алименты сибиряку нужно будет до совершеннолетия наследника.

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