Новосибирцам назвали сроки сдачи пешеходного моста на Сибревкома

Анатолий Локоть пообещал, что мост на Сибревкома сдадут в ноябре. Фото: Царьград Новосибирск
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, когда пешеходный мост на Сибревкома сдадут в эксплуатацию. Слова главы города приводит «Царьград Новосибирск».
Примечательно, что подрядчик дважды срывал сроки сдачи. Изначально мост должны были достроить к 15 октября. Потом сообщили, что объект будет готов к 30 октября. Но уже ноябрь, а работы так и не закончены.
Так, с одной стороны моста еще нет перил. Более того, вместо удобных лавочек со спинками там стоят обычные скамейки.
Анатолий Локоть пообещал, что мост на Сибревкома сдадут в ноябре. Ремонт, по его словам, находится в завершающей стадии.
− Все основные работы по благоустройству сделаны − сейчас устанавливаются малые формы. Но я пока не видел окончательного результата. Если будут расхождения с контрактом, то подрядчик все исправит, − отметил мэр Новосибирска.
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