Новосибирцам назвали сроки сдачи пешеходного моста на Сибревкома

Анатолий Локоть пообещал, что мост на Сибревкома сдадут в ноябре. Фото: Царьград Новосибирск

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, когда пешеходный мост на Сибревкома сдадут в эксплуатацию. Слова главы города приводит «Царьград Новосибирск».

Примечательно, что подрядчик дважды срывал сроки сдачи. Изначально мост должны были достроить к 15 октября. Потом сообщили, что объект будет готов к 30 октября. Но уже ноябрь, а работы так и не закончены.

Так, с одной стороны моста еще нет перил. Более того, вместо удобных лавочек со спинками там стоят обычные скамейки.

Анатолий Локоть пообещал, что мост на Сибревкома сдадут в ноябре. Ремонт, по его словам, находится в завершающей стадии.

− Все основные работы по благоустройству сделаны − сейчас устанавливаются малые формы. Но я пока не видел окончательного результата. Если будут расхождения с контрактом, то подрядчик все исправит, − отметил мэр Новосибирска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber