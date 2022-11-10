В Новосибирске хотят запретить размещать киоски и рекламу на тротуарах гостевых маршрутов

В Новосибирске ведут борьбу с рекламными баннерами. Фото: стоп-кадр часа прессы.

В мэрии Новосибирска рассказали о борьбе с рекламой на улицах ради красивых видов города. О последних достижениях муниципалитета во время часа прессы в четверг, 10 ноября, сообщил глава управления художественного облика города мэрии Новосибирска Олег Хорошунов.

За 10 месяцев 2022 года с улиц Новосибирска исчезли 170 объектов широкоформатной рекламы, также до конца года планируют демонтировать еще 60-70 баннеров. К концу года должно остаться около 63 % рекламы.

Если в прошлом году муниципалитет выстраивал мирные отношения с рекламодателями, которые добровольно освобождали магистрали, то теперь мэрия начала искоренять незаконный маркетинг. К примеру, при помощи сотрудников ГИБДД удалось избавиться от баннеров на пешеходных мостиках.

До 31 декабря в Новосибирске введен мораторий на демонтаж нестационарных объектов. Напомним, ранее из-за него разгорелся скандал, когда с площади Калинина демонтировали газетные киоски.

В 2021 году убрали 459 киосков, в 2022 уже демонтировано 573 нестационарных торговых объекта, в планах до конца года – ликвидация еще больше сотни незаконных ларьков. В связи с этим в 2022 году почти в 2 раза упало количество заявлений на размещение рекламы.

– Это говорит о том, что бизнес чувствует себя не совсем уверенно, – предположил Олег Хорошунов.

В качестве меры поддержки для предпринимателей управление ввело упрощенную форму подачи заявок на портале Госуслуги.

– Несмотря на мораторий, несмотря на определенные сложности в этом году, эта работа идет. Помимо цифр, увеличивается сложность и качество этих объектов. Мы убираем не просто небольшие ларьки, мы убираем объекты с элементами капитальности, – заявил Олег Хорошунов.

Он предложил установить запрет на размещение нестационарных торговых объектов на тротуарной части гостевых маршрутов Новосибирска. Всего их 7, и они охватывают все центральные городские магистрали. Для этого нужна поддержка мэра или Совета депутатов.

После обширного рассказа Хорошунова о методичном уничтожении городской рекламы мэр Анатолий Локоть счел нужным отметить, что борьбу ведут вовсе не с бизнесом.

– Бизнес должен работать в законном порядке. Нужно соблюдать правила и украшать город, а не искажать его облик, – подчеркнул градоначальник. – Реклама должна быть современной. Надо уходить от архаичных форматов, заимствованных из 20 века. Появление современных экранов – там, где они уместны, где они украшают – это и освещает город, и более доступно для восприятия.

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