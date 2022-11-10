Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что станцию «Спортивная» достроят в этом году

На станции заканчивают строительные и монтажные работы. Фото: СпецТрансСтрой

Станция метро «Спортивная» будет готова в этом году, переносить срок ее сдачи не планируется. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил в ходе общения с журналистами 10 ноября.

По словам градоначальника, на станции активно заканчивают строительные и монтажные работы.

− Сейчас там проводят клининговые процедуры, завершено благоустройство вокруг станции, − отметил Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска выразил уверенность в том, что «Спортивную» достроят в этом году.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на станцию «Спортивная» завезли первые 12 турникетов.

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