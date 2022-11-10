Грабили, нападали на людей и сбывали наркотики: в Новосибирской области перед судом предстанут 10 членов банды

Новосибирцы действовали как организованная группа. Фото: СУ СК РФ по НСО

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении десятерых сибиряков, которые совершили 22 эпизода преступлений. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Как отметили в Следкоме, пяти членам банды на момент совершения преступлений не было 18 лет. Злоумышленники грабили, занимались разбоем, а также сбывали запрещенные вещества в крупном и особо крупном размерах. Более того, на их счету угон автомобиля.

Новосибирцы действовали как организованная группа. В период с сентября по ноябрь 2021 года они обчищали чужие автомобили на территории Кировского района.

С ноября 2021 года по февраль 2022 года сибиряки совершили шесть эпизодов сбыта и покушения на сбыт запрещенных веществ. Ими руководил организатор интернет-магазина, ориентированного на продажу наркотиков.

Членов банды задержали, когда они формировали тайники-закладки. Местных жителей заключили под стражу.

Чтобы собрать доказательства, следователям пришлось проделать огромную работу.

− Было проведено более 70 оценочных, химических, дактилоскопических и иных судебных экспертиз, установлено и допрошено более 50 свидетелей и потерпевших, − рассказали в СК.

Уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения по существу.

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