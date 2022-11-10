«Он может быть ранен»: на озере под Новосибирском замерзает одинокий лебедь

Лебедь одиноко стоит у полыньи и жалобно кричит вдаль. Фото: стоп-кадр.

Жители Новосибирской области заметили на озере Быково в Кольцово одинокого лебедя. Люди переживают, что птица погибнет от холода.

– Оповестили все службы еще вчера. Они обещали приехать. Сегодня, 10 ноября, по-прежнему никого нет. Лебедь мерзнет, – написала сибирячка в паблике «Инцидент Новосибирск».

Женщина сняла птицу на видео. На кадрах лебедь в одиночестве стоит у полыньи, жалобно кричит и смотрит вдаль.

Как рассказал КП-Новосибирск орнитолог Алексей Яновский, скорее всего, птица пострадала из-за людей.

– Вероятно, он подвергся обстрелу горе-охотниками. Слегка ранен дробью. Хотя внешне лебедь вполне здоров. Крылья прижаты к телу, перья не взъерошены, хромоты нет. Но даже небольшое ранение дробью в ногу может сделать невозможным взлет такой массивной птицы. Лебедю для подъёма на крыло требуется разбег по воде с помощью ног, – пояснил КП-Новосибирск ученый.

По словам Алексея Яновского, почти все лебеди улетают на зимовку к началу ноября. Происходит это сразу после того, как гладь водоемов покрывает лёд.

– Но в такие годы, когда нет морозов и сильных снегопадов, отдельные группы лебедей-кликунов можно видеть летящими с севера высоко в небе, а также над Обским водохранилищем Новосибирской ГЭС, озерами Чаны, Сартлан и т.д. еще и в первой декаде ноября, – добавил биолог.

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