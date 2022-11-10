Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил правоохранителей с Днем сотрудника полиции

Глава Новосибирска поблагодарил правоохранителей за нелегкий труд. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

10 ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел. По этому случаю мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратился к правоохранителям и поздравил их с профессиональным праздником. Его слова прозвучали в ходе встречи с журналистами.

− Сегодня бы хотелось поздравить всех тех, кто постоянно на охране чести, достоинства, здоровья и даже жизни новосибирцев. Тех, кто рискует собой, чтобы поддерживать порядок в нашем городе, − произнес градоначальник.

Мэр признался, что у него особое отношение к этому празднику. Дело в том, что во время учебы в институте он параллельно работал в оперативном комсомольском отряде. Анатолий Локоть плотно сотрудничал с органами правопорядка, милицией, поэтому знает их «внутреннюю кухню».

Глава Новосибирска поблагодарил правоохранителей за нелегкий труд и огромный вклад в то, чтобы на улицах города царил порядок.

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