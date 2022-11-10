Стали известны причины сбоя в работе экрана стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести»

В Новосибирске наладили работу экрана на стеле трудовой доблести. Фото: Евгений КОЧКИН

В четверг, 10 октября, в Новосибирске починили экран вокруг стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести» на площади Калинина. Об этом КП-Новосибирск рассказала вице-мэр города Анна Терешкова.

– Произошел большой скачок энергии, и программа упала. Не рассчитали немножко стабилизатор, который должен был стоять на экране. Пока идет настройка техники. Сейчас стабилизатор поменяют на более сильный, и экран сможет выдержать любые перепады, – сообщила КП-Новосибирск Анна Терешкова.

Синий экран висел утром около получаса. Сейчас работу «карусели» наладили. По словам вице-мэра, экран выдержит не только скачки энергии, но и сильный ветер с крепкими морозами.

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