В Новосибирске устанавливают личность мужчины, насмерть сбитого электричкой. Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК РФ.

На железнодорожной станции Новосибирск-Западный электричка сбила неизвестного мужчину. Он погиб на месте от полученных травм. Теперь его личность устанавливают транспортные полицейские и следователи.

– На вид погибшему 55-60 лет. Рост его 165-175 см, худощавое телосложение. Был одет в черную куртку, синюю в клетку рубашку, черные ботинки, – говорится в сообщении УТ МВД СФО.

Тех, кому что-то известно о погибшем, просят позвонить по номеру: +7 (383) 229-34-00.

Материалы по факту случившегося передали в СК на транспорте. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

По данным Восточного межрегионального СУТ СК РФ, трагедия произошла вечером 9 ноября. Мужчина был пьян и сидел на железнодорожных путях. Машинист, когда заметил человека, пожал предупреждающий сигнал, а также экстренно затормозил. Но это не помогло избежать наезда.

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