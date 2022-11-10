В Новосибирске перекресток Красного проспекта сузили из-за ремонтных работ. Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 10 ноября, в Новосибирске сузили перекресток Красного проспекта с Коммунистической улицей. Связано это с проведением ремонтных работ на теплотрассе. Об этом горожан предупредили в СГК.

– Эффект выявили на теплотрассе. Бригады устраняют его. Работы ведут без отключений горячей воды и тепла, – уточнили в компании.

В СГК предупредили, что ограничили движение до 11 ноября. После завершения всех работ сужение дороги устранят.

Водителям нужно учесть этот момент и быть внимательными.

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