Губернатор Андрей Травников дал распоряжение передать застройщику землю на улице Большой в Новосибирске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор НСО Андрей Травников рекомендовал мэру Новосибирска Анатолию Локтю сдать в аренду участок на улице Большой компании ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест». Площадь участка составляет 36,57 квадратов. Глава региона подписал распоряжение об этом. Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства.

В распоряжении сказано, что реализовать проект необходимо в течение 10 лет. За это время в первом квартале 2023 года нужно получить разрешение на строительство. А завершить строительно-монтажные работы требуется в 4-м квартале 2023 – 4-м квартале 2032 годов. Указано также, что ввести в эксплуатацию объекты капитального строительства необходимо в IV квартал 2023 года – IV квартал 2032 года. А передать гражданам жилые помещения – в 4-м квартале 2023 года.

В распоряжении также говорится, что на выделенном участке нужно построить многоквартирные дома. Площадь квартир в них должна быть не менее 35 644,8 квадратных метров. При этом не меньше 892 квадратов будут предназначены для обманутых дольщиков. Тех, что пострадали от недобросовестных застройщиков. В документе также указано, что ООО , «Союз-Инвест» обязана передать на завершение возведения долгостроя не меньше, чем 40 миллионов рублей.

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