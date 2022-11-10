Идеи сохранения природы обсудят на ЭКОкубке в Новосибирске

Ирина Борисовна Хапко, член Общественной Палаты НСО, председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды. Фото: Полина СЫСОЛИНА

Юбилейный, десятый экологический кубок стартовал в среду, 9 ноября, в Новосибирском государственном институте экономики и управления (НГУЭУ). Команды студентов из России и из-за рубежа представят экологические проекты. Оценивать их будут эксперты, в том числе представители Общественной палаты Новосибирской области.

ЭКОкубок - это площадка для общения студентов, представителей бизнеса и органов власти на важные темы в сфере экологии. По словам организаторов, за 9 лет в работе межвузовского экологического форума поучаствовали более сотни команд при поддержке более чем 200 экспертов. Среди них - ученые, представители бизнеса, общественники.

- В нашем государстве очень много внимания уделяется охране природы и экологии. Но без новых проектов, которые помогают сохранять природу, невозможно продвинуться вперед. Люди и организации объединяются: чистят берега рек, разбирают мусор на свалках, с детского сада мы приучаем детей собирать мусор раздельно. Но мы часто слышим, что в России очень много земли, поэтому мусор можно захоранивать еще 200 лет. Существует теория бессмертия души и ее возвращения на эту планету. Так вот, я планирую вернуться на эту планету, и я хочу вернуться к синему небу, к пению птиц в садах. А для того, чтобы вернуться на чистую планету, нужно что-то сделать сегодня, - поделилась эксперт ЭКОкубка председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Новосибирской области Ирина Хапко.

Гости и эксперты мероприятия Х Межвузовского экологического кубка 2022. Фото: Полина СЫСОЛИНА

По ее словам, Общественная палата готова помогать широкому освещению проектов такого важного мероприятия, помогать находить инвесторов для студенческих идей, консультировать в оформлении и получении грантов.

- Мы сделаем все для того, чтобы как можно больше этих проектов были внедрены не только в Новосибирской области и России, но и на всей планете. В этом году в Кубке участвуют даже такие страны, как Нигерия - настолько это масштабное мероприятие, - подчеркнула Ирина Хапко.

Напомним, что ЭКОкубок продлится два дня. За это время студенческие команды представят свои проекты, поучаствуют в интеллектуальной игре, экологической акции и кинофестивале.