Житель Новосибирской области организовал на даче нарколабораторию. Фото: другой источник.

В Тогучинском районе Новосибирской области 30-летний мужчина организовал нарколабораторию в садовом обществе. Деятельность наркодилера пресекли сотрудники регионального УФСБ. На сибиряка возбудили уголовное дело за производство и сбыт синтетики в особо крупном размере.

– Из дачного дома подозреваемого изъяли более 1,5 кг мефедрона, более 2,2 тонн запрещенных к свободному обороту прекурсоров, а также 10 литров вещества, содержащего наркотические средства, и лабораторное оборудование. Сделанные наркотики сибиряк распространял в интернете по всей Сибири, – рассказали КП-Новосибирск в УФСБ по НСО.

Дачника задержали и отправили в СИЗО. Ему светит срок до 15 лет лишения свободы.

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