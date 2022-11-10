Новосибирцы заметили сбои в работе экрана на стеле «Город трудовой доблести»

В Новосибирске перестал работать экран новой стелы на Калинина. Фото: АСТ-54.

В четверг, 10 ноября, в Новосибирске «сломался» экран на новой стеле «Город трудовой доблести» на площади Калинина. Он светится синим и не транслирует документальные фильмы о трудовых подвигах города. Об этом очевидцы сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Напомним, открытие монумента состоялось всего неделю назад.

В комментариях жители Заельцовского района рассказали, что в первый раз сбои заметили пару дней назад. На экране вместо фильмов отображается голубой экран – предположительно, заставка рабочего стола компьютера.

В департаменте культуры КП-Новосибирск сообщили, что сейчас руководители находятся на выездном совещании, посвященном этому вопросу. Причины неполадок сообщат позднее.

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