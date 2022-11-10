Житель Новосибирска ответит в суде за незаконный оборот чёрной икры.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Новосибирске будут судить 41-летнего горожанина. Его обвиняют в незаконном обороте чёрной икры. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
– Следствие установило, что летом 2022 года мужчина незаконно купил и перевез в Новосибирск из Хабаровского свыше 10 кг черной икры амурского осетра. Сбыть ее он не успел. Преступление пресекли сотрудники пограничного УФСБ. Икру у новосибирца забрали, – говорится в сообщении прокуратуры.
В ведомстве добавили, что новосибирец уже был судим за незаконный оборот икры. Тогда ему назначили условный срок. Он наказание еще не отбыл. Поэтому сейчас ему светит реальное лишение свободы.
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