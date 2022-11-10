Летевший в Норильск самолет вернулся в новосибирский аэропорт со 120 пассажирами

В Новосибирск вернулся самолет, вылетевший в Норильск.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Самолет, вылетевший из Новосибирска в Норильск, вернулся в аэропорт Толмачево. Инцидент произошел накануне днем, 9 ноября, об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
– Новосибирской и Норильской транспортными прокуратурами проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров, – сообщили в прокуратуре.
Причина, по которой самолет авиакомпании S7 развернулся обратно, станет известна после проверки. Более 120-ти пассажирам предоставили места в гостинице.
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