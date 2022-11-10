Футболист дал пощёчину судье на турнире в Бердске под Новосибирском

Футболиста отстранили от участия в спортивных мероприятиях за пощёчину судье. Фото: Стоп-кадр Футбольный Бердск.

В Новосибирской области футболиста отстранили от участия в спортивных турнирах после пощёчины судье. Об этом сообщили на сайте чемпионата Бердска по мини-футболу имени В.А. Блинова «Футбольный Бердск».

Инцидент произошел 1 ноября. На сайте турнира транслируют записи с игр, инцидент попал на видео. Во время матча между командами «Линёво» и «ЗапСибМеталл» футболист Александр Гончаренко сбил с ног соперника, возмутился на свисток и дал жёсткую пощёчину судье.

– Рассмотрев эпизод, Главная Судейская Коллегия приняла решение отстранить Гончаренко Александра от участия во всех официальных физкультурных и спортивных мероприятий по футболу на территории города Бердска до особого решения ГСК, – сообщили на сайте.

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