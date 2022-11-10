Пробки в 7 баллов сковали новосибирские улицы утром 10 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семибалльные пробки сковали новосибирские улицы утром 10 ноября. Заторы сегодня на Котовского, Ватутина и Станиславского. Затруднено движение по проезду Энергетиков, Димитровскому мосту, площадям Труда, Райсовета, улицам Станционной и Широкой. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки на Титова, Немировича-Данченко, Советском Шоссе, Троллейной и Сибиряков-Гвардейцев. Затор на улице Блюхера и на Октябрьском мосту.

На правом берегу города заторы на Большевистской в сторону центра и Речного вокзала, улицах Кирова, Никитина, Восход и Бориса Богаткова. Движение по Военной, Татьяны Снежиной и Серебренниковской тоже затруднено.

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