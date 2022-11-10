«Он крупный и шугливый»: сибирячка заплатит 3 тысячи рублей тому, кто вернет ей любимого кота Домика

Сибирячка обещает 3 тысячи рублей тому, кто найдет шугливого кота Домика. Фото: предоставлено Ольгой.

В Оби под Новосибирском потерялся кот Домик. Его хозяйка очень переживает за любимца и просит помощи в его поисках.

– Пропал еще 5 ноября в районе Линейной улицы. Последний раз его видели в тот же день поздно вечером на заборе частного дома на улице О. Кошевого. Когда позвали, сперва пошел на голос, но потом резко удрал огородами. Кот очень шуглив. Отзывается на кличку Домик. Всю жизнь жил в квартире и к жизни на улице совсем не приспособлен, – поделилась с КП-Новосибирск хозяйка пушистого, Ольга.

У котика тигровый окрас и маленькое пятнышко на глазу. Питомец довольно крупный. По словам девушки, Домик – аллергик.

Тому, кто поймает котика, Ольга обещает вознаграждение в размере 3 тысячи рублей.

Номер для связи с хозяйкой котика – 8-952-929-05-79.

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