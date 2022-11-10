Новосибирские водители пожаловались на перекрытие участка улицы Ипподромской

В Новосибирске Ипподромскую перекрыли на несколько минут ради следственного эксперимента. Фото: АСТ-54.

В Новосибирске на несколько минут ограничили движение машин на участке улицы Ипподромской. Как сообщили застрявшие в пробке водители в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел вечером 9 ноября.

– Участок дороги на Ипподромской улице в сторону Кропоткина перекрыли сотрудники ДПС, – рассказали в группе.

Как объяснили в комментариях очевидцы, водители начали сдавать назад из-за следственного эксперимента, который якобы устроили из-за смертельного ДТП, в котором погибла девушка.

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