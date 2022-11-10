В Бердске под Новосибирском 10 ноября отключат электричество на трех улицах

В Бердске отключат свет на трех улицах 10 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 10 ноября, в городе Бердске Новосибирской области на 4 часа отключат электроэнергию на трех улицах. Об этом сообщили в городской администрации.

С 10 утра свет будет отключен от дома № 1 по дом № 92 по улице Калинина, от дома № 1 по дом № 12 по улице Зеленая и от дома № 1 по дом № 18 по улице Мичурина.

В администрации объяснили отключения работами на трансформаторной подстанции. Там будут устанавливать приборы учета. Электричество вернут к 2 часам дня.

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