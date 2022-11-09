Под Новосибирском, врезавшаяся в трансформаторную будку иномарка, оставила без света 115 домов

Не справившийся с управлением водитель оставил без света 345 жителей. Фото: АО «РЭС»

В Оби водитель иномарки не справился с управлением и врезался в трансформаторную будку, оставив без света 115 домов. Удар был такой силы, что будка съехала с фундамента. Произошло ДТП в полдень во вторник, 8 ноября.

— В результате аварии без электроэнергии остались 115 домов частного сектора и проживающие в них 345 жителей. Кроме того, автомобиль заблокировал вход в ТП, поэтому бригаде электриков потребовалось больше времени для оценки масштабов повреждения и их устранения, — пояснили в АО «РЭС».

Чтобы восстановить работу подстанции потребовалась спецтехника. Несмотря на все трудности, подачу электроэнергии возобновили через несколько часов.

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