Пасмурную погоду и ветер обещают синоптики в Новосибирске

В Новосибирске будет пасмурно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

10 ноября в Новосибирске будет по-прежнему прохладно и пасмурно, но без снегопада.

— Температура ночью составит -1...-3 градуса, а днём 0...+2. Будет облачно, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер подует со скоростью до 14 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области будет облачно, в отдельных районах небольшой снег, днем с мокрым снегом. На дорогах гололедица.

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