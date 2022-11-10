Пасмурную погоду и ветер обещают синоптики в Новосибирске

В Новосибирске будет пасмурно.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
10 ноября в Новосибирске будет по-прежнему прохладно и пасмурно, но без снегопада.
— Температура ночью составит -1...-3 градуса, а днём 0...+2. Будет облачно, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер подует со скоростью до 14 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области будет облачно, в отдельных районах небольшой снег, днем с мокрым снегом. На дорогах гололедица.
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