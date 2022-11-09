Двое новосибирцев избили 19-летнего парня, украв у него ключи от квартиры и деньги

Мужчина грозит до 7 лет тюрьмы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске двое мужчин избили и ограбили 19-летнего парня. Они отняли у него все: от денег и электронной сигареты до ключей от квартиры.

— Двое неизвестных подошли к потерпевшему, в ходе беседы между ними возникла ссора. И один из мужчин ударил парня в лицо. Потом вместе с подельником они ограбили его и скрылись. Потерпевший запомнил приметы злоумышленников и передал их полицейским, — рассказали в региональном МВД.

Грабителей задержали по горячим следам. Одного из них — 31-летнего ранее судимого за кражу жителя Ленинского района — поймали недалеко от места преступления. Второго задержали по месту жительство. Ранее 32-летний мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

— Похищенное изъято и возвращено законному владельцу. Дело возбужденно по статье 161 УК РФ за грабеж с применением насилия, — добавили в МВД.

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