Живодера, забившего кошку молотком в отместку бывшей, новосибирский суд отправил в колонию на 3 года

Видео издевательства над кошкой мужчина отправил бывшей. Фото: кадр из видео

Дзержинский районный суд Новосибирска отправил на три года в колонию живодера, который забил кошку молотком. Произошло зверство в этом году 5 июля после ссоры с бывшей девушкой.

Напомним, мужчина схватил животное, удерживал его, душил, избивал молотком и в ярости несколько раз ударил об унитаз. Убийство кошки он снимал на видео от начал и до конца и отправил бывшей.

— Мужчина свою вину признал частично, заявив, что садистские методы не применял, мучительной смерти животному не желал, — пояснили в суде.

Живодера признали виновным и отправили в колонию-поселение на 3 года.

Ранее бывшая девушка живодера рассказала КП-Новосибирск, что мужчина походил на психически нездорового, и расстались они спустя две недели.

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