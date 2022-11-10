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НовостиОбщество10 ноября 2022 0:00

Свой бизнес и много денег на счету: новосибирцы назвали атрибуты богатого человека

Новосибирцы перечислили атрибуты богатого человека
Анастасия ХРОМЫХ
Жители Новосибирска рассказали, что для них значит быть богатым человеком.

Жители Новосибирска рассказали, что для них значит быть богатым человеком.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Новосибирска рассказали, что для них значит быть богатым человеком. Исследование провел сервис «Работа.ру».

В опросе приняли участие более 400 местных жителей старше 18 лет. Оказалось, что у большинства богатые люди ассоциируются с наличием собственного бизнеса. Такой вариант выбрали 60% респондентов.

56% опрошенных считают, что главный атрибут богача – большое количество денег на банковских счетах. Для 41% новосибирцев это наличие элитной недвижимости.

36% сибиряков уверены, что богатый человек – это тот, у кого есть дорогой автомобиль. 21% респондентов считают признаком состоятельности возможность иметь помощников по хозяйству.

Для 16% быть богатым – значит иметь дорогие украшения и аксессуары, а для 14% − носить брендовые вещи. Известность, а также наличие личного водителя отметили по 10% опрошенных.

30% жителей Новосибирска сообщили, что богатство нельзя измерить материальными ценностями. А некоторые указали вариант «мудрость» в качестве главного атрибута состоятельного человека.

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