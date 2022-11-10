Свой бизнес и много денег на счету: новосибирцы назвали атрибуты богатого человека

Жители Новосибирска рассказали, что для них значит быть богатым человеком. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Новосибирска рассказали, что для них значит быть богатым человеком. Исследование провел сервис «Работа.ру».

В опросе приняли участие более 400 местных жителей старше 18 лет. Оказалось, что у большинства богатые люди ассоциируются с наличием собственного бизнеса. Такой вариант выбрали 60% респондентов.

56% опрошенных считают, что главный атрибут богача – большое количество денег на банковских счетах. Для 41% новосибирцев это наличие элитной недвижимости.

36% сибиряков уверены, что богатый человек – это тот, у кого есть дорогой автомобиль. 21% респондентов считают признаком состоятельности возможность иметь помощников по хозяйству.

Для 16% быть богатым – значит иметь дорогие украшения и аксессуары, а для 14% − носить брендовые вещи. Известность, а также наличие личного водителя отметили по 10% опрошенных.

30% жителей Новосибирска сообщили, что богатство нельзя измерить материальными ценностями. А некоторые указали вариант «мудрость» в качестве главного атрибута состоятельного человека.

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