В Новосибирской области осужденного за пьяную езду обязали убираться и чистить снег

Мужчине назначили наказание в виде обязательных работ. Фото: прокуратура НСО

Житель Ордынского района, осужденный за вождение в нетрезвом виде, приступил к выполнению обязательных работ. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

6 апреля 2022 года 36-летний сибиряк рассекал на автомобиле марки «Инфинити». Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него не было прав.

Сотрудники ДПС остановили местного жителя для проверки документов. Тот сказал, что сейчас сходит за правами, сел в машину и уехал. После этого началась погоня.

В итоге горе-водителя задержали. Он оказывал активное сопротивление сотрудникам полиции. Однако уйти от ответственности ему не удалось.

Мужчине назначили наказание в виде обязательных работ. Сейчас сибиряк трудится на территории Вагайцевского сельсовета. Он убирается, занимается благоустройством, а также чистит снег.

− Исполнение наказания находится под контролем у Ордынского прокурора, − уточнили в публикации.

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