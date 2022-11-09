В Новосибирске разыскивают водителя, сбившего 12-летнего мальчика на Добролюбова

Водитель скрылся с места ДТП. Фото: Госавтоинспекция по НСО
В Новосибирске разыскивают водителя, сбившего 12-летнего мальчика на улице Добролюбова. Произошло ДТП вечером в среду, 9 ноября.
— В 18:50 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Добролюбова в сторону улицы Кошурникова. В пути следования у дома №162/1 по улице Добролюбова он сбил ребенка, переходившего проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода, — сообщили в Госавтоинспекции.
Пострадавшим оказался 12-летний мальчик. Его с различными травмами доставили в больницу.
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