В Новосибирске разыскивают водителя, сбившего 12-летнего мальчика на Добролюбова

Водитель скрылся с места ДТП. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Новосибирске разыскивают водителя, сбившего 12-летнего мальчика на улице Добролюбова. Произошло ДТП вечером в среду, 9 ноября.

— В 18:50 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Добролюбова в сторону улицы Кошурникова. В пути следования у дома №162/1 по улице Добролюбова он сбил ребенка, переходившего проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода, — сообщили в Госавтоинспекции.

Пострадавшим оказался 12-летний мальчик. Его с различными травмами доставили в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер