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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 13:31

В Новосибирске разыскивают водителя, сбившего 12-летнего мальчика на Добролюбова

Ребенка госпитализировали
Надежда КАСЬЯНОВА
Водитель скрылся с места ДТП. Фото: Госавтоинспекция по НСО

Водитель скрылся с места ДТП. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Новосибирске разыскивают водителя, сбившего 12-летнего мальчика на улице Добролюбова. Произошло ДТП вечером в среду, 9 ноября.

— В 18:50 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Добролюбова в сторону улицы Кошурникова. В пути следования у дома №162/1 по улице Добролюбова он сбил ребенка, переходившего проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода, — сообщили в Госавтоинспекции.

Пострадавшим оказался 12-летний мальчик. Его с различными травмами доставили в больницу.

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