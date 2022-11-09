Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи семьям мобилизованных создан в Новосибирской области

Работать Центр будет по аналогии с консультативными — по принципу «одного окна». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональные власти продолжают расширять список направлений и мер поддержки мобилизованных и их семей. Среди новых механизмов — Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Он должен эффективно дополнить уже существующий набор инструментов по оказанию помощи бойцам и их родным.

— Важный результат этой работы — люди понимают, что власть их не бросает, на всех уровнях готова решать любые вопросы, которые возникают. Нам важно этот настрой сохранить. Отмечу очень успешный опыт работы консультационных центров в местах дислокации мобилизованных, эффективную работу горячей линии 122, — отметил Андрей Травников.

Кроме консультационных центров, развернутых на базе НВВКУ и двух военных полигонов, также будет работать Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Он станет новым механизмом поддержки родных мобилизованных. Работать Центр будет по аналогии с консультативными — по принципу «одного окна».

Напомним, первый консультативный центр открылся 3 октября на базе ДК «Звезда» Новосибирского высшего военно-командного училища. На вопросы мобилизованных отвечали представители банков, судебные приставы, юристы и нотариусы. За первые три дня работы центр принял более тысячи обращений.

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