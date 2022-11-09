В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла 2-летняя девочка

Уголовное дело по факту смертельного ДТП, жертвой которого стала двухлетняя девочка, возбудили в Искитиме. Фото: прокуратура НСО

Уголовное дело по факту смертельного ДТП, жертвой которого стала двухлетняя девочка, возбудили в Искитиме. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, 70-летний водитель на «Хонде» сбил маму с двумя детьми – девочками 2 и 4 лет. Младшая из них погибла на месте. Женщину вместе со старшей дочерью увезли в больницу.

Как уточнили в МВД, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 264 УК РФ − «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

− Решается вопрос об избрании водителю меры пресечения, − рассказали в ведомстве.

Ранее КП-Новосибирск поделилась новыми подробностями жуткого ДТП под Новосибирском, в котором погибла 2-летняя девочка.

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