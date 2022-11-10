В Новосибирске парень впал в кому из-за того, что ему вовремя не вырезали аппендицит

Парень до сих пор в больнице. Фото: предоставлено Ильей

В Новосибирске парень впал в кому после того, как ему вовремя не вырезали аппендицит. Его друг утверждает, что молодой человек промучился несколько дней. Врачи, по его словам, не могли поставить верный диагноз. Товарищ пациента обвиняет медиков в халатности. По его словам, другу Артуру* стало плохо 23 октября. В тот день его отвезли в больницу. Однако вскоре отпустили.

- Через два часа его отпустили из больницы и сказали, что у него отравление. Через несколько дней его снова скрутило. Не мог вставать с кровати, температура была под 40. Я ставил ему обезболивающее, его отпускало, но ненадолго. В среду, 26 октября, рано утром я вызвал снова ему скорую. Его отвезли в инфекционное отделение, - рассказал КП-Новосибирск Илья, друг парня. – Его прооперировали и сказали, что у него был перитонит 3-ей степени. Получается, что у него лопнул аппендицит еще 23 числа, а он все это время ходил так.

По словам Ильи, Артур начал жаловаться на боли в животе еще в апреле, но врачи ставили ему диагноз «отравление». Отпускали домой лечиться.

- Артем был в коме, сейчас из нее вышел, понемногу идет на поправку. Какая реабилитация предстоит, даже не представляю, - говорит Илья.

*Имя изменено по этическим соображениям

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