В новосибирском мебельном магазине женщине продали двухцветный диван вместо однотонного. Фото: "Фламп".

Жительница Мочище пожаловалась на диван, который она заказала в мебельном магазине на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске. Вместо однотонной мебели женщине привезли двухцветную. При этом цвет, утверждает женщина, оказался максимально нелепым.

– Диван привезли разного цвета: угол темный , основной диван светлый. Позвонила в магазин с вопросом, как же так получилось. Получила в ответ, мол, что мы видели, что покупали. Сказали, что ничего менять не будут, – посетовала женщина на сайте «Фламп».

Сибирячка заявила, что будет писать претензию на магазин. Она посоветовала другим покупателям обходить этот мебельный центр стороной.

Женщина добавила, что доставка до Мочище стоила 2 тысячи рублей. Они отдали деньги в руки водителю. Но разгружать мебель пришлось самим.

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