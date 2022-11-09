В новосибирском детсаду, из которого ушел 2-летний мальчик, отказались комментировать побег ребёнка

Ребенок ушел из детсада. Фото: предоставлено Ксенией, героиней публикации

Новосибирский детский сад отказался комментировать побег ребенка. Напомним, что инцидент произошел 28 октября. Двухлетний мальчик вышел из детского сада и отправился в сторону дома. Его нашли и привели обратно. По словам родителей, после случившегося из учреждения уволили воспитателя. Правда, по и мнению, не того, кто виноват в случившемся.

Корреспондент КП-Новосибирск дозвонился до садика, где произошел инцидент. Там на контакт не пошли:

- По телефону я никакие комментарии давать не могу. Все вопросы в департамент образования, - коротко ответили КП-Новосибирск в детском саду.

КП-Новосибирск отправила запрос в департамент образования, чтобы узнать, проводится ли у них проверка случившегося.

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