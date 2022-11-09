Сибирячка «заминировала» здание аварийной службы, чтобы вернуть мужа домой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительницу Алтайского края осудили за звонок о ложном минировании. Она сообщила, что в здании аварийной службы заложена бомба, чтобы вернуть домой супруга. На такой шаг её толкнула тоска по мужу, пишет amic.

- С целью привлечь к себе внимание и вернуть супруга домой позвонила по номеру „112“ и сообщила, что здание, в котором работает супруг, заминировано, – передают журналисты сообщение объединенной пресс-службы судов региона.

После звонка телефонной террористки к зданию стянулись экстренные службы. Его обследовали и опасных устройств не нашли. Затем правоохранители приехали к женщине.

Суд вынес сибирячке приговор за ложное сообщение об акте терроризма. Ей назначили 3 года условно. Кроме того, у женщины забрали мобильный. В преступлении она раскаялась. Совершила она его по пьяни.

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