В Новосибирске в ближайшие три дня ожидается мокрый снег и 0 градусов

Ожидается мокрый снег и порывистый ветер. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске в ближайшие три дня ожидается 0 градусов, а также мокрый снег и порывистый ветер до 14 метров в секунду. О непогоде сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— В четверг, 10 ноября, ночью ожидается -1…-3 градуса, днем — 0…+2 градуса. На дорогах гололедица, ветер юго-западный до 9 м/с местами с порывами до 14 м/с. В пятницу, 11 ноября, ночью будет -1…-3 градуса, днем потеплеет до +1…+3 градусов. Ожидается мокрый снег, ветер юго-западный 4-9 м/с, — рассказали синоптики.

В субботу, 12 ноября, также ожидается мокрый снег и ветер с порывами до 14 метров в секунду, но будет тепло. Ночью температура не опустится ниже -3 градусов, а днем будет держаться на отметке +1…+3 градуса.

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