Взносы на капремонт в Новосибирске вырастут на 24% в 2023 году

Взносы на капремонт в 2023 году могут вырасти на 24%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в 2023 году тарифы на капремонт могут вырасти на 24%. Об этом сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов во время заседания в Заксобрании. Однако депутаты с повышением тарифа не согласны.

— С одной стороны, как депутаты мы должны противодействовать росту тарифов, — сообщил депутат Вячеслав Илюхин. — С другой, мы понимаем, что дома у нас не в очень хорошем состоянии. Но и население тоже богаче не становится. Чтобы не все эти 24% ложились на плечи жителей. Если откажемся от ряда необдуманных и дорогостоящий решений в виде концессий, мы эти деньги найти сможем. Надо деньги выделять и снижать нагрузку на жителей области.

По словам председателя комитета Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Евгения Покровского, можно снизить процент увеличения взноса на капремонт с 24% до 17-18%. Депутат считает, что это вполне реально и комитет займется поиском решения, как это сделать.

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