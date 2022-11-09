Сергея Мамонтова, сбившего 6-летнего мальчика под Новосибирском, отстранили от должности депутата Совета депутатов

Решение принял Татарский районный суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сергея Мамонтова, который сбил 6-летнего мальчика в Татарске и покинул место ДТП, отстранили от должности депутата Совета депутатов. Такое решение принял Татарский районный суд в среду, 9 ноября.

Все началось с того, что и.о. Татарского межрайонного прокурора обратился в Татарский межрайонный следственный отдел СУ СК России по НСО с требованием принять меры и лишить Мамонтова должности.

Следователь рассмотрел данное требование и направил в Татарский районный суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий и о временном отстранении от должности.

9 ноября суд рассмотрел ходатайство следователя и выслушал заключение прокуратуры. Решение было принято не в пользу Сергея Мамонтова.

Ранее КП-Новосибирск писала, что депутата, сбившего 6-летнего мальчика под Новосибирском, лишат мандата до 20 ноября. Информация появилась на сайте Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия».

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