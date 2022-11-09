Двое новосибирцев отобрали у мужчины телефон, угрожая ему ножом

Мужчины не раз привлекались к уголовной ответственности. Фото: МВД по НСО

В Дзержинском районе Новосибирска двое мужчин напали на прохожего. Они, угрожая расправой и предметом похожим на нож, отобрали у пострадавшего телефон стоимостью более 10 тысяч рублей. А потом убежали.

— По приметам, предоставленных пострадавшим, удалось найти двух местных жителей 35 и 47 лет. Ранее мужчины не раз привлекались к уголовной ответственности, — пояснили в региональном МВД. — Украденный телефон они успели продать, а деньги потратили на личные нужды.

В ведомстве добавили, что дело возбудили по статье 162 УК РФ за разбой. Сибиряков взяли под стражу. Сейчас полиция пытается выяснить, были ли причастны воришки к другими похожим преступлениям.

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