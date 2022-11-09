Зимние каникулы в Новосибирской области в 2022 году: когда начнутся, сколько продлятся

В большинстве школ каникулы будут идти с 30 декабря по 8 января. Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук назвал точную дату зимних каникул у школьников. По его словам, в большинстве школ каникулы начнутся с 30 декабря.

— Каникулы будут у нас точно плановыми. Они в каждой школе могут быть разными, но они у нас в рамках нашего законодательства должны приходиться на конец декабря и на начало января. Формально сроки в школах могут варьироваться — у кого-то с 28, 29 декабря по 8 или по 9 января, — подтвердил КП-Новосибирск Сергей Федорчук. — Здесь невозможно ответить с такого-то по такое-то. Сегодня образовательные организации могут локально принимать документы, которые будут устанавливать свою чёткую позицию по началу и концу каникул. Но примерно они приходятся с 30 декабря по 8 января.

Министр добавил, что пока речи о продлении каникул не ведется. По его словам, ситуация была стабильна в конце первой четверти и начале второй, поэтому не исключено, что после каникул дети спокойно выйдут на учебу в срок.

— Пока никаких предпосылок к этому нет. Но в этой ситуации что-то планировать и загадывать очень трудно. Надеюсь, все будет хорошо. Еще раз повторю, пока мы не видим предпосылок к буйному росту заболеваемости, — подчеркнул Федорчук.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер