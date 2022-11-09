В Новосибирске столкновение фуры и УАЗа перекрыло движение по Плановой

ДТП затруднило проезд по Плановой. Фото: АСТ-54

В Новосибирске на улице Плановой столкнулись фура и УАЗ. ДТП затруднило движение по улице в обе стороны. Произошла авария днем в среду, 9 ноября.

— Фура при развороте столкнулись с отечественным внедорожником УАЗ, который в свою очередь зацепил ГАЗель, — пояснил подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».

По словам очевидцев, обошлось без пострадавших. Однако развернувшаяся фура перекрыла проезд по улице Плановой.

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