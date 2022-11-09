Новосибирец, убивший экс-депутата Ивана Митряшина, не смог обжаловать приговор

Иван Митряшин был начальником главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

51-летнему новосибирцу, убившему экс-депутата Ивана Митряшина не удалось обжаловать приговор. Его признали виновным по статье 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, и отправили в колонию строгого режима на 8,5 лет, а также оштрафовали на 1,2 миллиона рублей. Однако мужчина с приговором не согласился и попытался его обжаловать.

— Не согласившись с приговором сторона защиты подала апелляционную жалобу о неверной квалификации действий подсудимого, а представитель потерпевшей — о мягкости назначенного наказания. Суд апелляционной инстанции рассмотрел эти доводы жалоб и с учетом мнения участвовавшего в деле прокурора оставил их без удовлетворения, а приговор без изменения, — пояснили в региональной прокуратуре.

Напомним, что убийство произошло весной 2021 года. Осужденный вместе с Митряшиным находились у последнего дома. Знакомые выпивали и в какой-то момент повздорили. Тогда мужчина сначала избил экс-депутата, а потом несколько раз ударил ножом по ногам, задев артерию. Митряшина попыталась спасти медики, но тот умер от кровопотери.

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