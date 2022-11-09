К поискам новосибирской школьницы с каре, которая не вернулась от подружки, подключилась полиция. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

К поискам 15-летней Ситниковой Вики, которая пропала в Новосибирске, подключились полицейские. Девочка еще 28 октября отпросилась к подружке, а вот домой не вернулась. Как рассказывали КП-Новосибирск волонтеры, она позже выходила на связь. Говорила, мол все с ней хорошо. Но родные негодуют, где их девочка, и почему же она не идет домой.

– Всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении пропавшей, просьба позвонить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-15-69, 232-16-02, – попросили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции напомнили, что школьница в день пропажи была одета в зеленую куртку и зеленые штаны. Рост у нее 165 сантиметров, среднее телосложение.

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