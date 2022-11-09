Новосибирские таможенники изъяли у авиапассажиров 60 единиц холодного оружия в 2022 году

При осмотре у пассажиров находили ножи, кастеты, нунчаки, капсюли и электрошокеры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году пассажиры пытались провести через аэропорт Толмачево 60 единиц холодного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Данные приведены за 10 месяцев. Как отметили в публикации, за этот период изъято на 18% больше предметов оружия, чем за аналогичный период 2021 года.

При досмотре у пассажиров находили ножи, кастеты, нунчаки, капсюли и электрошокеры. Большинство изделий люди везли в качестве сувениров, не подозревая, что их перемещение через таможенную границу ЕАЭС запрещено без специальных документов – разрешений и декларирования.

В СТУ рассказали, что однажды мужчина привез из Анталии в Новосибирск четыре кастета. Была проведена экспертиза, которая показала, что это – холодное оружие ударно-дробящего действия. Было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ – «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию».

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