Фото останков парня, найденных под Новосибирском, показали в соцсетях.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Опубликованы фотографии человеческих останков, которые нашли в Мошковском районе НСО. Жуткие кадры появились в соцсети.
От трупа остались одни кости. Фото: "АСТ-54".
– Предположительно, на момент смерти мужчине было около 20-30 лет, – написали в паблике «АСТ-54».
Предположительно останки принадлежат молодому мужчине. Фото: "АСТ-54".
На фото видно, что на момент обнаружения от трупа остался один скелет.
В случившемся разбираются следователи. Они проводят экспертизы, чтобы определить личность погибшего. В рамках проверки сотрудники СК поднимут базы данных без вести пропавших лиц. Установят причину гибели молодого человека.
Личность погибшего установят следователи. Фото: "АСТ-54".
Напомним, скелет нашли неподалеку от железнодорожной платформы.
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