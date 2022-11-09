Фото останков парня, найденных под Новосибирском, показали в соцсетях. Фото: Олег ЗОЛОТО

Опубликованы фотографии человеческих останков, которые нашли в Мошковском районе НСО. Жуткие кадры появились в соцсети.

От трупа остались одни кости. Фото: "АСТ-54".

– Предположительно, на момент смерти мужчине было около 20-30 лет, – написали в паблике «АСТ-54».

Предположительно останки принадлежат молодому мужчине. Фото: "АСТ-54".

На фото видно, что на момент обнаружения от трупа остался один скелет.

В случившемся разбираются следователи. Они проводят экспертизы, чтобы определить личность погибшего. В рамках проверки сотрудники СК поднимут базы данных без вести пропавших лиц. Установят причину гибели молодого человека.

Личность погибшего установят следователи. Фото: "АСТ-54".

Напомним, скелет нашли неподалеку от железнодорожной платформы.

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