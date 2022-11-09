Рабочий спас собаку, сбитую поездом на путях под Новосибирском

Овчарку сбил поезд, пес чудом выжил. Фото из группы Animal_Nsk «ВКонтакте»

Новосибирцы спасли немецкую овчарку, сбитую поездом недалеко от станции Болотное. Инцидент произошел днем 7 ноября 2022 года.

- Железнодорожник шел с работы и увидел собаку, пес не мог встать. Он забрал пса домой, попросил у нас помощи. Мы забрали Шаха, в ветклинике обнаружили у него компрессионный перелом позвоночника, контузию легких и органов брюшной полости. Выяснили, что пса сбил поезд. В желудке у Шаха были острые предметы, скрепки. Мы не знаем, сам он их съел или ему скормили жестокие люди, – рассказала КП-Новосибирск волонтер Стася.

Пса поместили в стационар ветклиники «БЭСТ», зоозащитники из группы Animal_Nsk «ВКонтакте» объявили сбор помощи на операцию. Животное находится в тяжелом состоянии, не может самостоятельно ходить в туалет. Его лечат.

Уважаемые читатели! Если вы готовы помочь волонтерам – напишите в редакцию по номеру: 8-923-145-11-03, либо свяжитесь с ними в группе Animal_Nsk во «ВКонтакте».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber