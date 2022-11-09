В Новосибирске обсудят дизайн-проект нового парка «Чербузы»

Новосибирцев пригласили обсудить дизайн-проект нового парка «Чербузы». Фото: Зеленый Новосибирск

Новосибирцев пригласили обсудить дизайн-проект нового парка «Чербузы». Об этом сообщили в мэрии города.

Открытый семинар состоится 19 ноября в 11:00. Мероприятие пройдет на площадке «Точка кипения» (13 этаж) по адресу улица Николаева, 11.

На семинаре местные жители смогут поделиться идеями по проектированию парка «Чербузы». Предполагается, что новый объект будет проходить через микрорайон «Щ» от станции «Сеятель» до улицы Кутателадзе, захватывать зону бывшей железной дороги, а также смежные земельные участки. Парк раскинется на территории в 13 гектаров.

Горожанам предстоит обсудить, каким образом будут озеленять местность и какие сервисы будут действовать в парке, выбрать режим доступности для транспорта и так далее.

− Все предложения и результаты дискуссии семинара вместе с проведенным ранее интернет-опросом будут переданы в проектную группу, которая занимается разработкой концепции развития территории, − отметили в мэрии.

Регистрация на семинар обязательна.

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