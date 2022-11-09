Депутата Заксобрания Новосибирской области Сидоренко оставили под домашним арестом до 13 декабря

Депутата Сидоренко оставили под домашним арестом. Фото: Управление судебного департамента в НСО.

Центральный районный суд Новосибирска оставил под домашним арестом депутата областного парламента Ивана Сидоренко, обвиняемого по уголовной статье о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, компания депутата участвовала в махинациях с земельным участком в Калининском районе. Общая сумма ущерба могла составлять до 160 миллионов рублей.

Меру пресечения продлили по ходатайству следователя. Сидоренко останется под домашним арестом до 13 декабря. Постановление еще не вступило в законную силу.

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